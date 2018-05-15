В Мурманске состоялась презентация новой книги Дмитрия Коржова «Несмиренный живописец»

Книга посвящена личности писателя, моряка и общественного деятеля Виталия Маслова. В книге рассказывается о семье писателя, ледокольном флоте, нелегкой судьбе выстраданных книг, гениальных масловских идеях, подобных международному православному Славянскому ходу и о многом другом.

Книга основана на неопубликованных и изданных текстах самого Виталия Семеновича, уникальных документах разных лет. Участникам литературной встречи выпала уникальная возможность услышать запись с голосом Виталия Маслова, посмотреть фрагменты кинохроники с его участием, увидеть фотокадры родной деревеньки писателя в Архангельской области. Дмитрий Коржов поделился планами о проведении в этом году Славянского хода, который пройдет по городам России и странам Восточной Европы.