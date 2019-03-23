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Мурманская область. Арктика23.03.19 08:20

В Мурманске состоялась презентация второго тома «Книги памяти о ветеранах боевых действий»

Торжественное мероприятие прошло в Доме культуры железнодорожников. В нем приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, ветераны боевых действий, представители общественных организаций со всего региона.

Сергей Дубовой тепло поблагодарил добровольцев, принимавших участие в подготовке издания, героев книги, их родных за горячий отклик на инициативу, за стремление рассказать правду о локальных вооруженных конфликтах в Афганистане, Анголе, Эфиопии, Северном Кавказе. Парламентарий отметил, что все участники боевых действий – особенные люди, которые прошли серьезное крещение войной и, как никто, знают, что такое долг, верность присяге и честь:

«Далеко не все они дожили до сегодняшнего дня. Многие были совсем еще мальчишками. Такими они и останутся для нас. И каждый из них достоин нашей памяти и уважения, каждый должен быть назван поименно. Ведь, как верно подмечено, это нужно не мертвым, это нужно живым. Для нас священно каждое возвращенное из небытия имя».

 

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