В Мурманске состоялась региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России»

Сегодня в Мурманске в рамках IV Дней инноваций Мурманской области состоялась региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России».

В работе конференции приняли участие заместитель губернатора Григорий Стратий, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрий Барышев, глава регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич, представители общественных организаций, органов государственной власти, бизнеса, предприятий промышленности и научного сообщества.

В ходе конференции поднимались такие вопросы социальной значимости, как методология подсчёта и статистика высокопроизводительных рабочих мест в России и в регионе, потенциал создания высокопроизводительных рабочих мест, развитие программ поддержки стабильной занятости, развитие молодёжного предпринимательства, семейного бизнеса и бизнеса, ориентированного на социальные услуги населению. Речь также шла о пилотной апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области.

По итогам конференции будет подписана трёхсторонняя резолюция. Кроме того в период проведения конференции была организована «Биржа вакансий», в работе которой приняли участие 11 организаций.