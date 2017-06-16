В Мурманске состоялась торговая сессия с участием представителей торговых сетей и товаропроизводителей региона

В правительстве Мурманской области состоялась торговая сессия с участием представителей торговых сетей и товаропроизводителей региона. В ходе обсуждения поднимались вопросы поставок продукции местных производителей в торговые сети региона, необходимости совершенствования упаковки товаропроизводителями, кодировки товаров и нанесения штрих-кодов.

Представители торговых сетей «Евророс», «Лента», «Пятерочка» и «Дикси» поделились опытом взаимодействия с производителями в части закупок товаров, рассказали о правилах работы с поставщиками и контрагентами, возможностях сотрудничества с местными товаропроизводителями.

Итогом деловых переговоров участников торговой сессии стало выстраивание направления совместной деятельности по увеличению объемов поставок продукции местных производителей в магазины торговых сетей региона.