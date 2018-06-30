В Мурманске состоялась торжественная церемония подъёма Государственного флага России на ледокольном буксире «Надым»

В церемонии принял участие заместитель губернатора Григорий Стратий. От имени губернатора Марины Ковтун он поздравил коллектив ФГУП «Атомфлот» с приходом нового ледокольного буксира.

«Атомфлот» динамично развивается и успешно реализует проект «Портофлот», целью которого является оказание услуг по портовому обслуживанию танкеров-газовозов в условиях повышенной ледовой обстановки в масштабном проекте «Ямал-СПГ». Сегодня портовый флот «Атомфлота» пополнился уже четвёртым буксиром. Успешная реализация «Атомфлотом» проекта по оказанию комплекса портовых услуг в порту Сабетта ещё раз доказывает надёжность и многопрофильность предприятия», – подчеркнул Григорий Стратий.

В ближайшее время «Надым», названный в честь реки, протекающей на севере Западной Сибири и впадающей в Обскую губу Карского моря, выйдет в направлении Обской губы, где ему предстоит работать в порту Сабетта.

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