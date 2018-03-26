В Мурманске состоялась традиционная благотворительная ярмарка «Сердце подскажет»

Это мероприятие организовано учреждением молодёжной политики «Объединение молодёжных центров» при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска.

Посетители торгово-развлекательного центра приняли участие в мастер-классах и посетили интерактивные площадки молодежных центров. Северные мастерицы выставили на продажу картины, куклы ручной работы, украшения и сувениры.

— Ярмарка проходит второй год. В прошлом году мы получили положительные отзывы от участников и организаторов акции, поэтому в этом году решили повторить удачный опыт, — рассказала начальник отдела по делам молодежи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Юлия Синякова. — Все средства от продажи товаров пополнят фонд благотворительной городской акции «Помоги спасти жизнь ребёнка».

Также во время проведения мероприятия осуществлялся централизованный сбор средств в рамках благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребенка». В фойе торгового центра установлены пластиковые прозрачные боксы для сбора пожертвований — «Добрые сердца».

Акция «Помоги спасти жизнь ребенка» — многолетний городской проект, объединяющий мурманчан в стремлении помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат. Проект стартовал в декабре 2012 года. В нем принимают участие организации и предприятия заполярной столицы, все неравнодушные горожане.