В Мурманске состоялась творческая встреча «Маленький народ большой страны»

На базе Информационного интеллект-центра Мурманска члены общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» в рамках празднования Международного дня саамов провели с учащимися школ города Мурманска творческую встречу «Маленький народ большой страны».

В рамках встречи участникам мероприятия представили тематическую электронную презентацию «Маленький народ большой страны», из которой юные гости интеллект-центра смогли почерпнуть интересные знания о культуре, духовном наследии, быте, языке и легендах коренного малочисленного народа Севера – саамов.

Гости мероприятия смогли познакомится с традиционными предметами одежды, украшениями из оленьего меха, сувенирами, вырезанными из кости и оленьего рога, изделиями из оленьей и рыбьей кожи, представленными на яркой выставке предметов декоративно-прикладного творчества из личных коллекций Елены Яковлевой, Анфисы Агеевой и Нины Афанасьевой.