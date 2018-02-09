В Мурманске состоялась творческая встреча президента Ассоциации кольских саамов Елены Яковлевой с воспитанниками детского сада

7 февраля в рамках празднования Международного дня саамов президент Ассоциации кольских саамов Елена Яковлева провела творческую встречу с воспитанниками детского сада № 109 Мурманска.

В рамках встречи Елена Семеновна рассказала ребятам о саамской культуре, познакомила с предметами быта и костюмами коренного народа Кольского Заполярья – саами. Малыши заворожено слушали гостью, смотрели мультфильмы, созданные по мотивам саамских сказок.

По окончанию ребята не спешили расходиться: фотографировались и задавали вопросы. Надеемся, что эта встреча надолго останется в памяти юных мурманчан, и они продолжат знакомство с саамской культурой.