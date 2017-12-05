В Мурманске состоялась творческая встреча с Еленой Яковлевой, президентом Ассоциации кольских саамов

На базе детской школы искусств № 4 города Мурманска (жилой район Росляково) 1 декабря состоялась творческая встреча с мастером саамского прикладного искусства, президентом Ассоциации кольских саамов Еленой Яковлевой.

Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. Юные участники познакомились с саамской культурой, национальными традициями и бытом, для них была подготовлена насыщенная программа: красочная презентация о коренном народе, анимационные фильмы про Мурманскую область и мультфильмы по мотивам саамских сказок.

Елена Яковлева в рамках встречи рассказала ученикам школы о коренном народе Кольского Севера – саами, познакомила их с изделиями саамского декоративно-прикладного творчества и провела для них мастер-класс по плетению саамских пояс