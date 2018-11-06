В Мурманске состоялась встреча руководства УМВД России по Мурманской области с родственниками сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Встреча традиционно прошла в преддверии Дня памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается 8 ноября. На ней присутствовали матери, отцы и вдовы погибших полицейских Заполярья.

От областного Управления МВД России к ним обратился заместитель начальника полковник внутренней службы Сергей Величковский. Он подчеркнул, что, как представитель руководства, готов обсудить с собравшимися все интересующие их вопросы, побеседовать о конкретных мерах помощи в решении социально-бытовых проблем.

Сотрудники медико-санитарной части и отдела пенсионного обслуживания УМВД России по Мурманской области рассказали о действующем законодательстве, касающемся пенсионного обеспечения, медицинского и санаторно-курортного лечения членов семей погибшх полицейских.

В завершение встречи Сергей Величковский вручил родственникам погибших сотрудников органов внутренних дел цветы, также членам семей погибших была оказана материальная помощь.

Несколько музыкальных номеров участникам мероприятия представил вокально-инструментальный ансамбль УМВД России по Мурманской области «Летний вечер».