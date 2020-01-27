В Мурманске состоялась встреча с известным коллекционером
В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоялась встреча с московским коллекционером Владимиром Беликовым. Встреча прошла в рамках работы выставки «Английский романтик XVIII века Джордж Морленд» из собрания Владимира Гурьевича.
Это уже 8 выставка из собрания московского коллекционера, которая демонстрируется в Мурманском областном художественном музее.
На встрече Владимир Беликов подробно рассказал о создании, комплектовании и хранении своей коллекции графики, ответил на вопросы гостей музея.
Напомним, экспозиция работает до 2 февраля в Культурно-выставочном центре Русского музея. Выставка знакомит с гравюрами выдающегося английского художника XVIII века Джорджа Морленда из собрания Владимира Беликова.