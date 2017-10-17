В Мурманске состоялась встреча с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках Российско-норвежского регионального форума, посвящённого 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк, состоялась встреча с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге.



Директор губернской библиотеки Финнмарка Хейкки Кнутсен выступил в роли модератора. В начале встречи он задал писательнице вопрос о её карьере на телевидении и о том, как журналистская работа повлияла на создание детективов.



Трюде Тейге рассказала слушателям о книге «Девушка, переставшая говорить», переведенной на русский язык. Писательница отметила, что в основу этого детектива легли события её детства, которое прошло на юго-восточном побережье Норвегии, и активное участие в религиозной жизни поселка.



Мурманчане также узнали о новой книге писательницы «Пациент» и детективных сюжетах, основанных на реальных событиях из жизни жителей Норвегии.



Участники встречи посмотрели небольшую презентацию в форме фото-ассоциаций на темы детективов Труде Тейге, а также познакомились с выставкой её книг на русском и норвежском языках из фонда Мурманской областной научной библиотеки.