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Мурманская область. Арктика24.05.17 14:34

В Мурманске состоялась вторая региональная энергетическая инвестиционная конференция

Сегодня начала свою работу вторая Мурманская региональная энергетическая конференция. В качестве организаторов мероприятия выступили аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, правительство Мурманской области, ПАО «МРСК Северо-Запада».

Приветствуя участников, гостей и организаторов форума от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона Евгений Никора отметил, что во исполнение поручений президента России региональным правительством утверждены «дорожные карты» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Мурманской области, в том числе по технологическому присоединению к электрическим сетям.

«Это делается для того, чтобы нашему крупному, среднему или малому бизнесу было просто, удобно, комфортно работать в Мурманской области, чтобы каждый имел возможность подключиться к электросетям, получить разрешение на строительство. Ещё несколько лет назад это казалось труднодостижимым, а сейчас мы видим радикальный прогресс и верим в то, что в самое ближайшее время сможем добиться большего. Правительство Мурманской области отводит важную роль формированию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», - подчеркнул заместитель губернатора.

Евгений Никора также напомнил, что правительство Мурманской области учитывает и старается соблюдать баланс интересов энергокомпаний и потребителей. Обсуждение в ходе конференции призвано представить реальную картину на сегодняшний день, определить актуальные задачи, стоящие перед правительством и муниципальными образованиями Мурманской области, а также субъектами бизнеса, чтобы наш регион достойно представлял Российскую Федерацию в качестве примера выстраивания отношений с партнерами для того, чтобы жизнь людей стала более комфортной и благоприятной.

Помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев в своем приветственном слове дал высокую оценку усилиям правительства Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун, предпринимаемым для создания необходимых условий для развития экономики региона, для улучшения инвестиционного климата.

В ходе конференции рассмотрены организационно-технологические вопросы подключения к электросетям, а также примеры инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется или планируется в регионе и для которых вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой являются существенно важными. Кроме того, на полях конференции подписаны соглашения о взаимодействии по вопросам технологического присоединении к электросетям с предприятиями и организациями Мурманской области.

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