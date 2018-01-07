В Мурманске состоялись народные гулянья, посвященные встрече Рождества

Для жителей и гостей заполярной столицы выступили вокальные и хореографические коллективы. Все пришедшие на праздник могли принять участие в конкурсах и получить рождественские подарки. Для маленьких мурманчан были организованы весёлые эстафеты, в качестве ведущих выступили герои сказок и мультфильмов.

– Рождество – это светлый праздник, который объединяет нас всех и дарит веру в лучшее, – отметила директор МАУК «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» Елена Титаренко. – Очень приятно, что сегодня здесь собралось так много людей.

Праздник прошёл на территории зоны отдыха на Семёновском озере. В 2017 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» был завершен первый этап реконструкции пешеходной зоны, отремонтирована набережная для прогулок. Обустроены велодорожки - зимой их можно использовать как лыжню, проведено освещение, установлены детская и две смотровые площадки. В перспективе берега Семёновского озера украсят необычные световые конструкции, изображающие такие природные явления как северное сияние, эффект гало или перламутровые облака.