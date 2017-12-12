Сегодня в Мурманске состоялись российско-норвежские командно-штабные учения по совместному реагированию на условный разлив нефти, произошедший в результате деятельности норвежских нефтедобывающих компаний на шельфе Баренцева моря. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Григорий Стратий.

Приветствуя участников учений от имени губернатора Марины Ковтун и правительства Мурманской области, заместитель главы региона отметил, что экологические системы Баренцева моря испытывают высокую антропогенную нагрузку, которая имеет тенденцию к повышению, в том числе за счет увеличения за последние годы объемов добычи, транспортировки и перевалки нефти и нефтепродуктов.

«Попадание нефти в воды арктических морей может привести к более серьезным экологическим последствиям, чем в южных морях. Причинами этого являются сложная ледовая обстановка, низкая скорость растворения нефти в водах с низкими температурами. Обеспечение экологической безопасности при добыче, транспортировке и перевалке нефти и нефтепродуктов является одним из приоритетных направлений природоохранной деятельности в России и Норвегии», – подчеркнул Григорий Стратий.

Заместитель губернатора выразил уверенность, что учения станут очередным практическим шагом в области взаимодействия наших стран по вопросам предупреждения и ликвидации разливов нефти.

Командно-штабные учения организованы Норвежской береговой администрацией и компанией Aker BP (Норвегия) при участии Министерства транспорта и коммуникаций Норвегии, Ассоциации норвежских нефтепромышленников НОФО, компаний Statoil и DNV GL. С российской стороны в КШУ участвуют Морспасслужба Росморречфлота, Балтийско-Арктическое морское Управление Росприроднадзора, главное управление МЧС России по Мурманской области, пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району, Администрация морских портов Западной Арктики, ООО «ЭкоСервис», WWF Россия и другие заинтересованные организации. Координатором учений является ООО «Системы промышленной безопасности».