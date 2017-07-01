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Мурманская область. Арктика01.07.17 07:20

В Мурманске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню работников морского и речного флота

В Мурманске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню работников морского и речного флота, который празднуется в первое воскресенье июля. Во Дворце культуры имени Кирова собрались сотрудники Мурманского морского торгового порта. Заместитель губернатора Григорий Стратий по поручению главы региона Марины Ковтун вручил портовикам памятный адрес.

«Со дня своего основания Мурманский торговый порт занимает ведущие позиции в транспортной системе нашей страны. Во многом благодаря ему началось становление столицы заполярного края, где морские традиции пользуются особым почётом и уважением. Сегодня морской торговый порт – это современный транспортный узел с успешно развивающейся инфраструктурой, который играет важную роль в экономике нашего региона. И в этом заслуга вашего профессионального коллектива, где каждый понимает высокую меру ответственности за своё дело. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого флотского здоровья и новых достижений, а ПАО «Мурманский морской торговый порт» – стабильности и процветания», – говорится в памятном адресе губернатора Марины Ковтун.

Также Григорий Стратий вручил отличившимся работникам ПАО «Мурманский морской торговый порт» благодарственные письма губернатора Мурманской области. Их удостоены: кладовщик центрального склада службы материально-технического снабжения Оксана Борецкая, инженер по железнодорожным операциям дирекции железнодорожного транспорта Ирина Воложинова, докер-механизатор грузового района № 1 Владимир Вторый, начальник отдела экономики и тарифов Ирина Князькова, докер-механизатор грузового района № 2 Валерий Некрасов, докер-механизатор грузового района № 2 Николай Сабодаж, заместитель генерального директора по капитальному строительству – директору по развитию Алексей Рыкованов, директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности Игорь Симонов, уборщик турбазы «Теремок» Татьяна Тимофеева.

Первый вице-спикер Мурманской облдумы Владимир Мищенко, который принимал участие в торжественном собрании работников Мурманского морского торгового порта, посвященном профессиональному празднику морского и речного флота, пожелал трудовому коллективу успехов в работе на благо региона и всей России, крепкого здоровья и счастья, а особо отличившимся сотрудникам вручил Благодарственные письма Мурманской областной думы.

«Сегодня, в эпоху освоения арктического шельфа, Мурманский морской торговый порт становится стратегическим форпостом со значительным потенциалом и серьезными перспективами. Предприятие по праву может гордиться своей богатой историей, славными традициями, успехами и достижениями, которые позволили ему стать огромным транспортным узлом, связавшим воедино автомобильный, железнодорожный и морские пути сообщения. И в этом – большая заслуга всех сотрудников компании», – говорится в тексте поздравления, переданного от имени региональных законодателей.

 

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