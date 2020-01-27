В Мурманске состоялись традиционные народные гулянья «Здравствуй, Солнце!»

Несмотря на непогоду, мероприятия прошли одновременно на двух площадках города.

– Провожать сорокадневную полярную ночь и радоваться приходу солнышка – давняя традиция мурманчан, и я её поддерживаю, – отметила Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска.

В сквере на улице Ленинградской для мурманчан и гостей города выступили хореографические и вокальные коллективы учреждений культуры, воспитанники спортивных школ. Особенностью и украшением мероприятия стали произведения мурманских авторов.

В детском городке «Сказка» для пришедших организаторы подготовили яркую развлекательную программу: выставка декоративно-прикладного творчества, театрализованные выступления мурманских коллективов, тематические игры и конкурсы, показательное выступление кинологов со служебными собаками УФСИН по Мурманской области.

– Цель таких мероприятий – это хорошее настроение, счастливые лица мурманчан и гостей города, – прокомментировала депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. – К слову, сегодня в Мурманске световой день длился 4 часа 10 минут.