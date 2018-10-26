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Мурманская область. Арктика26.10.18 16:28

В Мурманске состоялось масштабное тактико-специальное учение по пресечению условного террористического акта

По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, 24 октября оперативным штабом в морском районе (бассейне) в Мурманске проведено масштабное тактико-специальное учение по пресечению условного террористического акта на объекте морской экономической деятельности в Баренцевом море – на пассажирском теплоходе «Клавдия Еланская» (в роли захваченного теплохода выступало судно Северного флота МО РФ).

В учении были задействованы силы и средства Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, УФСБ России по Мурманской области, УФСБ России по Северному флоту, Управления МВД России по Мурманской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области, УФСИН по Мурманской области, Следственного Управления Следственного комитета по Мурманской области, ГУ МЧС России по Мурманской области, Северного флота МО РФ, Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ и Северного филиала ФБГУ «Морская спасательная служба».

Возглавил учение начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району – руководитель оперативного штаба генерал-майор Станислав Маслов.

По легенде учений, условная террористическая группа захватила теплоход в районе острова Кильдин Баренцева моря. «Террористы» взяли в «заложники» членов команды и пассажиров судна.

Для пресечения «террористического акта» руководителем оперативного штаба было принято решение на проведение контртеррористической операции.

В кратчайшие сроки для пресечения «террористического акта» и локализации его негативных последствий в район событий прибыли пограничные сторожевые корабли Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и спасательные суда Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ и Северного филиала ФБГУ «Морская спасательная служба».

Для спасения жизни людей, «захваченных» на теплоходе, было принято решение о его штурме. В результате мероприятия «заложники» были успешно освобождены, «террористы» уничтожены.

Специалисты взрывотехники, обследовавшие судно, обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.

Люди, находившиеся на теплоходе, были эвакуированы на пограничные сторожевые корабли и спасательные суда, где им была оказана неотложная медицинская помощь.

По решению Правительства Мурманской области в посёлке Териберка подготовлен к развёртыванию полевой госпиталь, где пострадавшим готовы были оказать медицинскую и психологическую помощь врачи Мурманского территориального центра медицины катастроф и психологи Главного управления МЧС России по Мурманской области.

В смоделированной ситуации проверены взаимодействие и слаженность действий подразделений силовых ведомств, а также государственных органов Мурманской области, принявших участие в антитеррористическом учении.

По оценке руководителя учения, группировка сил и средств оперативного штаба в морском районе (бассейне) в городе Мурманске в целом успешно справилась с поставленной задачей. Все сотрудники правоохранительных органов и спецслужб показали высокий профессионализм и слаженность действий.

По итогам тренировки оперативным штабом выработаны рекомендации для дальнейшего совершенствования взаимодействия всех ведомств по пресечению террористических актов, а также в целях повышения антитеррористической защищённости объектов морской экономической деятельности.

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