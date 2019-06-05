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Мурманская область. Арктика05.06.19 11:51

В Мурманске состоялось масштабное тактико-специальное учение по пресечению условного террористического акта

По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, 4 июня оперативным штабом в морском районе (бассейне) в городе Мурманске проведено масштабное тактико-специальное учение по пресечению условного террористического акта на объекте морской экономической деятельности в Баренцевом море – нефтеналивном танкере «Тимофей Гуженко».

В учении были задействованы силы и средства Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, УФСБ России по Мурманской области, УФСБ России по Северному флоту, Управления МВД России по Мурманской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области, УФСИН по Мурманской области, Следственного Управления Следственного комитета по Мурманской области, ГУ МЧС России по Мурманской области, Северного флота МО РФ, Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ и Северного филиала ФБГУ «Морская спасательная служба».

Возглавил учение начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району – руководитель оперативного штаба генерал-майор Станислав Маслов.

По легенде учений условная террористическая группа захватила танкер в районе острова Кильдин Баренцева моря. «Террористы» взяли в «заложники» членов команды судна.

Для пресечения «террористического акта» руководителем оперативного штаба было принято решение о проведении контртеррористической операции.

В кратчайшие сроки для пресечения «террористического акта» и локализации его негативных последствий в район событий прибыли пограничные сторожевые корабли Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, Северного флота МО РФ и спасательные суда Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ и Северного филиала ФБГУ «Морская спасательная служба».

Для спасения жизни людей было принято решение о штурме танкера. В результате мероприятия «заложники» были успешно освобождены, «террористы» уничтожены.

Специалисты взрывотехники, обследовавшие судно, обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.

Люди, находившиеся на танкере, были эвакуированы на пограничные сторожевые корабли и спасательные суда, где им была оказана неотложная медицинская помощь.

В смоделированной ситуации, проверены взаимодействие и слаженность действий подразделений силовых ведомств, а также государственных органов Мурманской области, принявших участие в антитеррористическом учении.

По оценке руководителя учения, группировка сил и средств оперативного штаба в морском районе (бассейне) в городе Мурманске в целом успешно справилась с поставленной задачей. Все сотрудники правоохранительных органов и спецслужб показали высокий профессионализм и слаженность действий.

По итогам тренировки оперативным штабом выработаны рекомендации для дальнейшего совершенствования взаимодействия всех ведомств по пресечению террористических актов, а также в целях повышения антитеррористической защищённости объектов морской экономической деятельности.

 

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