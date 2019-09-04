В Мурманске состоялось музейное занятие «Дети за мир»

3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в Мурманском областном краеведческом музее состоялось музейное занятие «Дети за мир» при содействии МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная гвардия».

В мероприятии приняли участие учащиеся МБОУ СОШ № 28 Мурманска. На занятии ребята познакомились с понятием «терроризм» и «террорист» и узнали, как надо поступать при телефонном звонке, содержащем угрозу, что делать, если вы оказались в числе заложников, нужно ли выполнять требования террористов. Приглашенный специалист Центра противодействия экстремизму УМВД России по Мурманской области Кристина Борисовна Шостак проинформировала о том, как вести себя в общественных местах во время чрезвычайной ситуации. Дети узнали, как поступать с подозрительными предметами и по каким номерам телефона можно обратиться за помощью.

Школьники получили памятки «Как распознать террориста» и ответили на вопросы викторины по антитеррористической безопасности.