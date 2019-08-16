В Мурманске состоялось общественное обсуждение проекта федерального закона об усилении мер по борьбе с вандализмом

В дискуссии принял участие первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко. Речь шла о федеральном законопроекте «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории». Общественное обсуждение данного документа проходит во всех городах-героях и городах воинской славы.

«Предлагаемый к обсуждению вопрос затрагивает историю страны, государства и память о наших предках, отцах и дедах, которые отдали свою жизнь во имя независимости государства. На мой взгляд, закон «О мерах воздействий на лиц причастных к уничтожению, повреждению осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории» сейчас крайне актуален. Мы видим, что во многих странах ближнего и дальнего зарубежья сносятся и оскверняются памятники героям войны. К сожалению, есть прецеденты и на территории России. Поэтому и возник вопрос об усилении мер ответственности за совершение подобных действий», - отметил Владимир Мищенко.

Как прозвучало на встрече, в городе-герое Мурманске проводится большая работа по увековечению памяти защитников Советского Заполярья, по поиску и перезахоронению останков павших воинов. Участники дискуссии выразили уверенность, что места погребения, памятники и обелиски советским воинам, погибшим в застенках фашистских концлагерей, нуждаются в дополнительной защите от вандалов. Также отмечено, что под охраной государства должны быть не только отдельные памятники, но и целые территории, обустроенные и исторически связанные с подвигами по защите Отечества, в том числе, находящиеся за пределами РФ (например, мемориальные комплексы). Кроме того, было поддержано решение, принятое на федеральной дискуссионной площадке: рекомендовать восстановить и обновить работу комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.