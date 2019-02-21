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Мурманская область. Арктика21.02.19 15:00

В Мурманске состоялось открытие мемориальной доски памяти Решетникова Андрея Васильевича, погибшего при исполнении воинского долга в Афганистане

В Мурманске состоялось открытие мемориальной доски памяти Решетникова Андрея Васильевича,  погибшего  при исполнении воинского долга в  Афганистане. Мероприятие прошло в учебном заведении, где учился воин-интернационалист,  средней общеобразовательной школе № 23.

В торжественной церемонии приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, члены Мурманской региональной организации инвалидов войны в Афганистане, ветераны локальных войн, педагоги и школьники.

– Символично, что открытие мемориальной доски герою состоялось накануне Дня защитника Отечества, праздника доблести, чести и памяти, – обратилась к присутствующим Тамара Прямикова. – Подвиг нашего земляка будет передаваться из поколения в поколение. И сегодня можно с уверенностью сказать, что эту эстафету трепетного отношения к прошлому сегодняшние школьники уже переняли.

Мероприятие прошло в рамках реализации городского патриотического проекта «Есть слава, которой не будет забвенья, есть память, которой не будет конца». Его цель – сохранить и увековечить память  о погибших в Афганистане и при исполнении служебного долга в локальных войнах.

В настоящее время в образовательных учреждениях установлено 15 мемориальных досок участникам боевых действий в Афганистане и Чечне. Вскоре  планируется открыть ещё три памятных объекта.

Наша справка:

Андрей Васильевич Решетников – выпускник школы № 23 1982 года. С  мая 1986 года  проходил службу в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан. Сержант, заместитель командира взвода связи батальона. Принимал участие в 19 боевых операциях,  награжден двумя орденами Красной Звезды, Почетным знаком Верховного президиума СССР «Воин-интернационалист», медалью от благодарного народа Республики Афганистан.  Спустя год с момента начала службы, 21 мая 1987 года в бою с мятежниками подавил 4 огневые точки, но сам погиб, получив смертельное ранение.

 

 

 

 

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