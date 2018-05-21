В Мурманске состоялось открытие мотосезона этого года

В минувшие выходные в областном центре состоялось открытие мотосезона. На площадке у кинотеатра «Атлантика» собрались более 200 участников мотопробега. С 12 до 13 часов сотрудники Госавтоинспекции проверили у водителей мотоциклов все соответствующие документы, необходимые для участия в пробеге, а также напомнили о соблюдении Правил дорожного движения.

В открытии мотосезона приняли участие не только мотоциклисты всего региона, но и гости из Белоруссии и Финляндии.

От кинотеатра колонна мотоциклистов в сопровождении патрульных автомобилей ГИБДД проехала по центральным проспектам Мурманска, и закончила свой путь около мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны «Алёша», где участники пробега возложили цветы к «Вечному Огню».

Стоит отметить, что с начала этого года на территории области уже зарегистрированы 5 ДТП с участием мототехники, в которых получили травмы 5 человек. Госавтоинспекция Мурманской области убедительно просит автомобилистов быть предельно внимательными при перестроении, заблаговременно включать указатели поворота и не открывать двери автомобиля, не убедившись в отсутствии приближающегося мотоциклиста.