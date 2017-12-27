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Мурманская область. Арктика27.12.17 12:41

В Мурманске состоялось совещание по актуальным вопросам реализации государственной политики в сфере среднего профессионального образования

В Мурманске состоялось совещание по актуальным вопросам реализации государственной политики в сфере среднего профессионального образования с участием представителей органов государственной власти в сфере образования субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа.

Совещание было организовано Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России. В совещании участвовали представители органов государственной власти в сфере образования, колледжей и техникумов Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей, Республики Карелия, Республики Коми, города Санкт-Петербурга.

С докладами на заседаниях круглых столов выступили референт отдела ДПО и ПО Минобрнауки России Бурункин Д.А., представители ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», ФГБОУ ВО «Московский технологический университет», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет».

В рамках совещания состоялся активный диалог между участниками по вопросам обеспечения доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, мониторинга качества подготовки кадров со средним профессиональным образованием, реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», в том числе внедрения новых федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50), повышения квалификации управленческих и педагогических кадров.

Дмитрий Бурункин подчеркнул, что цель приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» - создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования.

Напоминаем, что Мурманская область вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление в 2018 году субсидии из федерального бюджета в размере более 26,5 млн рублей на реализацию приоритетного проекта. Из средств бюджета Мурманской области предусмотрено выделение около 11 млн рублей. Средства субсидии будут направлены на модернизацию материально-технической базы Мурманского индустриального колледжа по специализации «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов», а также повышение квалификации управленческих и педагогических кадров. Мурманский индустриальный колледж будет выполнять роль ресурсного центра для других профессиональных образовательных организаций региона.

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