В Мурманске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана

Сегодня в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В торжествах принял участие заместитель губернатора Роман Дурягин.

От имени губернатора Марины Ковтун заместитель главы региона поздравил ветеранов-интернационалистов со знаменательной датой и подчеркнул, что в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане в разное время служили более 2700 человек, третья часть из них получили высокие государственные награды.

«30 лет назад советские войска покидали Афганистан с чувством выполненного долга. Сегодня мы должны хранить память о подвигах, совершенных вами в этой войне. Искренне благодарю ветеранов боевых действий за ваш неутомимый труд на благо Родины, за те усилия, которые вы вкладываете в патриотическое воспитание молодежи», – сказал Роман Дурягин.

По поручению губернатора Марины Ковтун Роман Дурягин вручил ветеранам-интернационалистам региональные награды. Почетного знака Губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» удостоены Сергей Борисов, Владимир Еремеев и Александр Ешану.

Для гостей вечера прозвучали песни в исполнении победителей ежегодного областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» и выступил Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота.