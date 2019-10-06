В Мурманске состоялось торжественное посвящение в нахимовцы

На плацу филиала Нахимовского военно-морского училища 80 мальчишек торжественно произнесли клятву. На церемонии присутствовали Командующий Северным флотом Александр Моисеев, представители законодательной, исполнительной власти региона, муниципалитета и родители юных воспитанников.

С волнительным и важным событием в жизни будущих моряков поздравил спикер регионального парламента Сергей Дубовой. Он отметил, что ребята пополнили дружную семью нахимовцев, которая имеет славные традиции, яркую историю и стала родной для многих прославленных людей:

«Вы становитесь чуточку взрослее, потому что принимаете клятву. А клятва – это не просто слова. Это обязанность жить и вести себя только по чести: каждый день и в любой ситуации. Это очень престижно – быть нахимовцем. Вы – профессиональный резерв российского общества, российского военно-морского флота».

Глава регионального парламента пожелал нахимовцам терпения, веры в себя и свои силы.