Павел Глоба представил новый роман в МурманскеЛётчики авиагруппы «Стрижи» покажут своё мастерство в небе Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.10.19 08:00

В Мурманске состоялось торжественное посвящение в нахимовцы

На плацу филиала Нахимовского военно-морского училища 80 мальчишек торжественно произнесли клятву. На церемонии присутствовали Командующий Северным флотом Александр Моисеев, представители законодательной, исполнительной власти региона, муниципалитета и родители юных воспитанников.

С волнительным и важным событием в жизни будущих моряков поздравил спикер регионального парламента Сергей Дубовой. Он отметил, что ребята пополнили дружную семью нахимовцев, которая имеет славные традиции, яркую историю и стала родной для многих прославленных людей:

«Вы становитесь чуточку взрослее, потому что принимаете клятву. А клятва – это не просто слова. Это обязанность жить и вести себя только по чести: каждый день и в любой ситуации. Это очень престижно – быть нахимовцем. Вы – профессиональный резерв российского общества, российского военно-морского флота».

Глава регионального парламента пожелал нахимовцам терпения, веры в себя и свои силы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаС рыбы переходим на краба?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Максим
06.10.19 01:08
Как зодолбали эти игры в войнушку. Зачем портить такой праздник?
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»
Максим
06.10.19 01:04
За чей счёт банкет?
Комментарий к новости:Авиагруппа «Стрижи» покажет высший пилотаж над Кольским заливом в 103-ю годовщину Мурманска
Надежда.
03.10.19 20:23
Здравствуйте,Кирова 17-13 подъезд батареи еле греют.я плачу за тепло ,но его нет в квартире,холодно
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Лубянка». Документальный цикл (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на бензин меняются разнонаправленно-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 10 копеек, евро - вырос на 5 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 октября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыЕдиная база данных плательщиков ЖКУ покажет истинное лицо реформы ЖКХ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 226 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика