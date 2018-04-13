В Мурманске состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию создания военных комиссариатов России

В мероприятии приняли участие представители командования СФ, работники военного комиссариата, представители правительства Мурманской области, областной Думы, органов местного самоуправления, кадеты, нахимовцы и юнармейцы.

По поручению главы региона Марины Ковтун работников и ветеранов военного комиссариата Мурманской области поздравил первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Алексей Тюкавин подчеркнул, что история военных комиссариатов неразрывно связана с вехами становления страны и развития Кольского Заполярья, и сегодня комиссариаты продолжают эффективно решать вопросы воинского учета, мобилизационной подготовки, социальной защиты военных пенсионеров и патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Вам есть чем гордиться. Военный комиссариат Мурманской области по итогам осенней призывной кампании 2017 года вошел в десятку лучших военкоматов нашей страны. Также наша область заслужила высокую оценку Министерства обороны Российской Федерации по развитию в регионе Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», – подчеркнул Алексей Тюкавин. Первый заместитель губернатора поблагодарил сотрудников и ветеранов военных комиссариатов за многолетнюю верность избранному делу и пожелал дальнейших успехов в служении Родине.

Алексей Тюкавин вручил работникам военных комиссариатов Мурманской области высокие региональные награды.

За образцовое исполнение профессионального долга, беззаветное служение Родине Почетным знаком Губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» награждены ветераны военной службы: капитан 2 ранга запаса Владислав Рябинин – помощник военного комиссара Мурманской области по работе с ветеранами; полковник запаса Олег Хамов – военный комиссар военного комиссариата Кольского района; подполковник запаса Михаил Каширцев – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата городов Североморск и Островной; майор запаса Дмитрий Данилов – старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов по АСУ военного комиссариата Кандалакшского и Ковдорского районов, города Полярные Зори.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в укрепление мобилизационной готовности военных комиссариатов и в связи со 100-летием со дня образования местных органов военного управления Благодарность губернатора Мурманской области объявлена Наталье Хановой – помощнику по воинскому учёту начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Мурманска; Галине Ахтемовой – начальнику отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Кольского района; Татьяне Киреевой – старшему помощнику начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата городов Североморск и Островной; Виталию Александрову – начальнику отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Кандалакшского и Ковдорского районов, города Полярные Зори.

Торжественное собрание завершил праздничный концерт с выступлениями творческих коллективов.