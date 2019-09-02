В Мурманске состоялось закрытие Летних Баренц игр

В Мурманске прошло закрытие Баренц игр 2019 года, которое было не менее ярким и красочным, чем церемония открытия. Началось всё со спортивно-развлекательных флешмобов и конкурсов, в которых как наши спортсмены, так и гости из Баренц региона охотно принимали участие. Финишным же аккордом вечера стали напутственные слова председателя областного спорткомитета Светланы Ивановны Наумовой всем спортсменам, после чего флаг Баренц игр был спущен и торжественно передан представителям Финляндии, в которой в следующем году пройдут уже Зимние Баренц игры!

Напомним, соревнования Летних Баренц игр проходили на нескольких спортивных площадках в Мурманске и Кольском районе. Девиз этого года - «Обмен арктическим духом». В течение трёх дней более 600 спортсменов в возрасте от 15 до 25 лет из России, северной части Норвегии, Швеции и Финляндии боролись за медали по 13 видам спорта. В программу впервые были включены состязания по стрельбе из лука.

Всего было разыграно 146 комплектов наград. Спортивные соревнования завершились 1 сентября.