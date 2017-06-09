В Мурманске состоялось заседание круглого стола на тему «Развитие туризма в Мурманской области»

В городском деловом центре «Меридиан» прошло заседание круглого стола на тему «Развитие туризма в Мурманской области». Главной целью мероприятия стало обсуждение актуальных вопросов и проблем, связанных с развитием туризма в Мурманской области, с учётом современных экологических тенденций.

В заседание приняли участие представители Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Центра народов Севера, общественных организаций и туристических компаний Мурманской области.

Участники круглого стола обсудили вопросы организации морского и сухопутного туризма в Мурманской области, перспективы введения 72-часового безвизового режима для иностранных туристов, создания национального парка «Хибины», проблемы очистки территории туристско- рекреационных зон от мусора и их охрана от пожаров, экологическую политику крупных промышленных предприятий Мурманской области и многие другие вопросы.