В Мурманске состоялось заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области
18 мая на базе ГОБУ «Центр народов Севера» состоялось очередное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области. В заседании приняли участие члены Саамского собрания Самь Соббар, представители саамской общественности, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, ПАО «Почта Банк», ГОБУ «Центр народов Севера».
Заседание Совета началось с отчета о проделанной работе по исполнению решений Совета от 30 марта 2018 года. Участники заседания проинформированы, что в селе Ловозеро проведен семинар о предоставлении отчетности при осуществлении рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области. Семинар провел Давыдкин Игорь Александрович, начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Ловозерскому району Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Также в соответствии с решением Совета направлено обращение в Совет Депутатов Ловозерского района с просьбой поддержать инициативу изменения границ Ловозерского района, в частности включения в него озера Умбозеро. Также в рамках решения вопроса Министерством юстиции Мурманской области проведено межведомственное совещание по вопросу этого обращения, в рамках которого исполнительные органы государственной власти Мурманской области отметили, что при наличии согласия муниципальных образований Ловозерского района и г. Кировска с подведомственной территорией возражений против инициативы жителей Ловозерского района не имеют.
Информацию по реализации инициативы населения об установки указательных знаков на саамском языке в Ловозерском районе представил член Совета Александр Кобелев. В ходе обсуждения принято решение поддержать инициативу жителей с. Ловозеро по этому вопросу.
В ходе заседания член Совета Максим Васильев проинформировал участников заседания об итогах заседания Совета Ассоциации «Оленеводы Мира», состоявшегося 25 марта 2018 года в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе обсуждения принято решение о создании рабочей группы по оленеводству при Совете, а также об установлении взаимодействия с Ассоциацией «Оленеводы мира» в целях делового сотрудничества и обмена опытом по вопросам сохранения и развития оленеводства, подготовки кадров в сфере оленеводства, а также другим актуальным для коренного народа Севера вопросам.
Также члены Совета рассмотрели вопрос о проведении международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа Мурманской области «Сокровища саамской земли». Информацию по этому вопросу представила специалист ГОБУ «Центр народов Севера» Елена Гой. Участники заседания обсудили формат предстоящего мероприятия и высказали предложения по разработке деловой программы.
В ходе заседания менеджеры ПАО «Почта Банк» представили участникам заседания информацию по расчетно-кассовому обслуживанию счетов, в частности предложили общинам коренного малочисленного народа саами воспользоваться специальным предложением - тарифом «Стартап», подразумевающим бесплатное открытие счета, корпоративную карту, подключение Интернет-банка. Также тариф включает бесплатные внутрибанковские переводы и бесплатную самоинкассацию (возможность пополнение счёта наличными через банкоматы «Почта Банка»). Данное предложение позволит общинам коренных малочисленных народов – некоммерческим организациям существенно снизить расходы по обслуживания расчетных счетов.
Еще одним решением Совета было утверждение кандидатуры членов Совета Анфисы Агеевой и Александра Кобелева в качестве представителей коренного малочисленного народа саами в Совет по туризму Мурманской области.