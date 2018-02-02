В Мурманске состоялось заседание Совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области

Основной темой прошедшего заседания стали организационные вопросы деятельности Союза. Члены совета подвели итоги работы за 2017 год, утвердили финансовый план на текущий год, сформировали порядок проведения и повестку очередного общего собрания членов СПП Мурманской области.

Также был утверждён план работы Союза на первое полугодие 2018 года. Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области продолжит практику встреч с предпринимателями муниципалитетов региона. Масштабным мероприятием станет традиционный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане – 2018», проведение которого решением Совета СПП МО было перенесено на первый квартал года.

На повестку дня среди прочего был вынесен вопрос об утверждении руководителей рабочих органов Союза. Согласно новому регламенту работы с 2018 года председатели комитетов, комиссий и рабочих групп в структуре Союза будут утверждаться решением коллегиального органа управления – совета регионального СПП.