В Мурманске состоялось заседание ядерного операционного комитета Фонда поддержки природоохранного партнерства «Северное измерение»

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин принял участие в заседании ядерного операционного комитета Фонда поддержки природоохранного партнерства «Северное измерение». Заседание состоялось на борту атомного ледокола «Ленин».

Участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся реализации в Мурманской области проектов программы «ядерное окно» природоохранного партнерства «Северное измерение» по обращению с отработавшим ядерным топливом в губе Андреева и утилизации плавтехбазы «Лепсе».

Алексей Тюкавин вручил Благодарственные письма губернатора Мурманской области участникам ядерного операционного комитета – представителям международных организаций и иностранных государств Великобритании, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции, Норвегии, а также Европейского банка реконструкции и развития как распорядителю средств Фонда поддержки природоохранного партнерства за большой вклад в реализацию проектов в области охраны окружающей среды и обеспечение ядерной безопасности в Арктике.