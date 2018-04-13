В Мурманске состоялся фестиваль «Чахкли»
Сегодня на базе Мурманской средней общеобразовательной школы № 1 состоялся ежегодный краеведческий фестиваль детского творчества «Чахкли». В мероприятии приняли участие команды учащихся школ города Мурманска, которые занимаются изучением культуры, литературы и художественных промыслов Кольского края.
Юные краеведы смогли испытать свою ловкость и силу в спортивных соревнованиях на открытом воздухе, показать свои знания о культуре и истории народов Севера и их быта.
Завершился фестиваль показом театральных постановок по мотивам саамских сказок и литературных произведений коренных народов Крайнего Севера.
В торжественной церемонии награждения приняли участие специалисты Центра народов Севера, которые вручили участникам фестиваля дипломы и памятные подарки.