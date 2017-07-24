В Мурманске состоялся исторический квест «1943. Всё для фронта»

В минувшие выходные во всех регионах страны состоялся молодежный исторический квест «1943. Всё для фронта». Организатором в Мурманской области выступило региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

В подготовке квеста принимали участие профессиональные историки, задания были основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла. Участники игры погрузились в исторические события 1943 года: командам предстояло организовать собственные молодёжные трудовые бригады, наладить работу завода и снабжение войск новой техникой.

Особым гостем мероприятия стал Павел Николаевич Лоснов – блестящий военный инженер, ветеран Великой Отечественной войны. В послевоенное время Павел Николаевич занимался, главным образом, разминированием территорий, оккупированных гитлеровцами и подвергшихся бомбёжкам – очищал от мин и снарядов Эстонию, Калининградскую область, Кольский полуостров. Павел Николаевич поделился с участниками игры воспоминаниями о боевом прошлом и подарил авторскую книгу «Невыдуманные истории».