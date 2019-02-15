В Мурманске состоялся митинг, посвященный 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана

Сегодня в Мурманске возле памятника воинам, погибшим при исполнении интернационального долга, состоялся митинг, посвященный 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В митинге принял участие заместитель губернатора Роман Дурягин, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, председатели профильных комитетов Михаил Ильиных, Александр Макаревич и Надежда Максимова.

Обращаясь к участникам митинга от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона подчеркнул необходимость свято хранить память о подвигах соотечественников, прошедших суровый боевой путь по горам и ущельям Афганистана.

«Долгие девять лет афганской войны – это героическая страница истории нашей страны. Сегодня мы воздаем дань уважения ветеранам той войны и склоняем головы в память тех, кто не вернулся с поля боя», – сказал Роман Дурягин.

Парламентарии отметили, что афганская война — важная веха в истории российских Вооруженных сил, страница летописи всей страны, долгие 9 лет один месяц и 18 дней боли и потерь, доблести и героизма советских солдат и офицеров. Сергей Дубовой обратился к ветеранам-афганцам со словами благодарности за верность присяге, проявленное мужество и самопожертвование.

– Вы смотрели в лицо смерти и научились ценить жизнь, дорожить дружбой, свято чтить традиции боевого братства. Вы сумели преодолеть все испытания, окрепли духом и приобрели мудрость. Ваш жизненный опыт сейчас востребован и необходим, особенно подрастающему поколению северян, – отметил глава регионального парламента.

Заместитель губернатора, руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, депутаты областной Думы, ветераны, нахимовцы и кадеты почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы и венки к монументу погибшим при исполнении интернационального долга.