В Мурманске состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби

Сегодня в Мурманске, у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. В митинге приняли участие ветераны войны и труженики военного тыла, военнослужащие, студенты и школьники, руководители области и города-героя Мурманска.

Обращаясь к участникам митинга, первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин отметил, что 22 июня стало самым чёрным днём в календаре, да пожалуй, и во всей российской истории – 77 лет назад в этот день на нашу страну обрушилась огромная вражеская орда, неся гибель и неисчислимые беды нашему народу.

«Стойкость и отвага, беззаветная любовь к Родине и жгучая ненависть к врагу стали основой массового героизма наших сограждан», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель главы региона напомнил, что пограничники, воины Красной Армии и Северного флота, жители Мурманска и всего прифронтового Заполярья внесли достойный вклад в общее дело Великой Победы. Так же, как и вся страна, наши земляки непомерно дорогой ценой заплатили за свободу и независимость Отечества.

«Мы все, как и будущие поколения, в неоплатном долгу за их великие жертвы и Великую Победу. Вечная память всем, отдавшим жизни за Родину! Низкий поклон ветеранам, бившим врага на фронте, а также тем, кто ковал Победу в тылу. Спасибо вам за наше мирное небо, за счастье жить в свободной стране!», – сказал Алексей Тюкавин.