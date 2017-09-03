В Мурманске состоялся митинг, посвященный победе во Второй мировой войне

Мурманское региональное отделение «Движение поддержки флота» 2 сентября провело митинг, посвященный победе во Второй мировой войне. В этом мероприятии принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- Сегодня мы собрались у «Алёши», чтобы отдать дань уважения подвигу победителей и почтить память павших, – сказал спикер. – Наша армия не просто отстояла свободу и независимость Родины. Она спасла Европейскую цивилизацию от гибели.

Сергей Дубовой отметил, что Победа далась огромной ценой:

- Масштаб разрушений был колоссальный. Большинство городов пришлось отстраивать заново. Мурманск – не исключение. Город долго залечивал раны. Но до сих пор отголоски войны слышны в Заполярье. Поисковики еще находят снаряды тех времен. Только в октябре прошлого года были преданы земле останки 62 воинов в Долине Славы. Сегодня мы должны сохранить историческую правду. Сделать все, чтобы сохранить мир.

В завершение участники митинга почтили минутой молчания память павших героев, возложили цветы к подножию памятника.

Напомним, Советский Союз, верный союзническим обязательствам, нарастив группировку сил на Дальнем Востоке, разгромил основные сухопутные силы Японии (Квантунскую армию) - надломил хребет японскому милитаризму. За не полный месяц боев потери составили 36500 человек (около 14 тысяч убитыми).