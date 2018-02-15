В Мурманске состоялся митинг в честь 29-й годовщины вывода войск из Афганистана

Сегодня в Мурманске, в сквере «Аллея памяти» у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, состоялся торжественный митинг, посвящённый 29-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. В митинге приняли участие заместитель губернатора, представители Мурманской областной Думы, администрации города Мурманска, силовых структур, ветеранских общественных организаций, учащиеся кадетских классов.

Обращаясь к собравшимся от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона отметил, что суровые уроки мужества и героизма, усвоенные в Афганистане, востребованы и сегодня – помогая сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом, наши воины защищают Россию и весь мир от этой чумы XXI века.

В торжественном мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, председатели профильных комитетов областной Думы Михаил Ильиных.

В своём выступлении Сергей Дубовой отметил, что много трагических воспоминаний оставила афганская война в народной памяти. На чужой земле сложили головы тысячи молодых ребят. Последний бронетранспортер с советскими воинами пересек мост Дружбы через реку Амударья – границу СССР и Афганистана – 15 февраля 1989 года. Для них афганская война закончилась, но она объединила всех, кто был к ней причастен, в крепкое боевое братство.

– Выражаю благодарность ветеранам-афганцам, которые ведут большую военно-патриотическую работу с подрастающим поколением. Именно те, кто служил в «горячих точках», могут донести до молодёжи очень важные понятия: что такое верность долгу, честь, любовь к Родине, – подчеркнул спикер областной Думы. – А нашей общей болью навсегда останутся воспоминания о тех, кто не вернулся из боя, кто до конца исполнил свой воинский долг. Пусть никогда не пополняется этот горестный список!

Участники митинга почтили память павших воинов-интернационалистов минутой молчания и возложили к памятнику «Мурманчанам, погибшим в Афганистане» венки и цветы.