В Мурманске состоялся митинг в преддверии профессионального праздника

Сегодня состоялся торжественный митинг, посвященный профессиональному празднику работников строительной сферы. Ветераны отрасли, руководство заполярной столицы, юные горожане по традиции собрались на улице Профсоюзов – возле памятника военным строителям.

– Ваша профессия во все времена была, есть и будет одной из самых уважаемых, без нее невозможно представить нашу жизнь, – обратилась к присутствующим глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Мурманск меняется на глазах, активно развивается, в этом особая заслуга людей посвятивших свою жизнь строительству, спасибо за ваш нелегкий, но такой нужный труд.

Как отметили выступавшие, Мурманск вновь становится городом строителей. Возводятся жилые дома, реконструируются зоны отдыха и спортивные объекты, строятся новые дороги. С каждым годом столица Заполярья становится уютнее, современнее и комфортнее.