В Мурманске состоялся областной молодёжный бал «Татьянин день», посвящённый Дню российского студенчества

Сегодня в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся областной молодёжный бал «Татьянин день», посвящённый Дню российского студенчества. Делегатов учебных заведений Заполярья приветствовала заместитель губернатора Инна Погребняк.

Обращаясь к участникам бала от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона отметила, что студенчество – самая интересная, познавательная пора жизни. Это время упорной работы, серьёзных испытаний и в то же время беззаботного общения.

«Именно в студенческие годы встречают друзей, которые остаются рядом на всю жизнь, закладывается фундамент будущих личных и профессиональных успехов. Наше студенчество всегда было и остается наиболее талантливой и энергичной частью молодежи», – подчеркнула Инна Погребняк.

Заместитель губернатора пожелала гостям бала, чтобы каждый день учёбы был в радость, а годы, проведённые в университетах, институтах и колледжах, всегда оставались источником вдохновения, творчества и жизнелюбия.

Инна Погребняк объявила молодёжный бал открытым. В программе бала – танцевальные номера с участием мурманских хореографических коллективов, веселые конкурсы, игры и аукционы.

Заместитель губернатора вручила дипломы победителям регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2017».

В региональном этапе, организованном министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, приняли участие студенты из 14 образовательных организаций.

В номинации «Молодой ученый образовательных организаций высшего образования» региональными победителями были признаны студенты Мурманского государственного технического университета Андрей Глухарев (первое место), Ольга Човган (второе место) и Кристина Хачетурова (третье место).

В номинации «Творческая личность года образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций» третье место разделили студент Кандалакшского индустриального колледжа Вячеслав Белов и студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Алина Беликова.

Победители в номинации «Доброволец года образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций» – Николай Ярославцев, студент Мурманского индустриального колледжа (первое место), Александра Молодцова из Мурманского арктического государственного университета (второе место) и Никита Неверов, представивший Оленегорский горнопромышленный колледж (третье место).

В числе победителей в номинации «Общественник года профессиональных образовательных организаций» – студенты Мурманского медицинского колледжа Анастасия Горкина (первое место) и Карина Силуянова (второе место), студент Мурманского индустриального колледжа Егор Семчук (второе место), студентка Кандалакшского индустриального колледжа Дарья Потапова (третье место).

Студент Мурманского индустриального колледжа Дмитрий Замшев занял первое место в номинации «Студенческий лидер года профессиональных образовательных организаций», второе место у Елизаветы Сорокиной, студентки Мурманского педагогического колледжа, третье место у Максима Едемского из Северного колледжа физической культуры и спорта.

Второе место в номинации «Студент года профессиональных образовательных организаций» решением экспертной комиссии присуждено Марии Соболевской, студентке Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, третье – Анастасии Канивец, студентке Апатитского политехнического колледжа.