В Мурманске состоялся областной семинар для педагогов русского языка и литературы, кураторов VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2019»

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялся областной семинар «Перспективы развития проекта «Живая классика»: реализация региональных инициатив по поддержке и сопровождению участников конкурса в Мурманской области». Семинар собрал более 50 педагогов образовательных организаций, специалистов учреждений культуры из 13 муниципальных образований региона.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы продвижения чтения в детской и подростковой аудитории, представили методики по сопровождению одарённых детей – призёров и победителей Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».

В своём видеообращении президент фонда и учредитель конкурса «Живая классика» Марина Смирнова осветила актуальные вопросы в сфере организации, поддержке и интенсивного развития проекта «Живая классика». Ольга Сергеевна Вовк, заместитель директора по информатизации и развитию ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» и член жюри регионального этапа конкурса «Живая классика - 2018», поделилась впечатлениями о региональном этапе конкурса и дала некоторые общие рекомендации коллегам по работе в жюри, которые помогут им сориентироваться в процессе оценивания конкурсантов.

Кроме того, в рамках семинара состоялась презентация современной детской и юношеской литературы – главный библиотекарь отдела библиотечного обслуживания ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» представила рекомендации по выбору литературных произведений современных авторов и современные требования к конкурсным произведениям.

Суперфиналистка VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2018 Варвара Яковлева представила проект для незрячих и слабовидящих детей по записи аудиокниг, куратором которого она является. Всего планируется записать около 70 аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей.

Напомним, что конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в восьмой раз. По условиям конкурса, участниками могут стать ученики 5-11 классов. Подростки соревнуются в чтении наизусть фрагментов из любимых прозаических произведений. Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – ГК «Просвещение».

Приём заявок на Всероссийский конкурс «Живая классика» 2019 продолжается на сайте проекта https://youngreaders.ru.