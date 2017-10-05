В Мурманске состоялся образовательный семинар для сотрудников региональных и муниципальных органов власти

В Мурманске состоялся образовательный семинар «Подготовка и реализация инфраструктурных проектов на основе концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерства: нормативная база, лучшие практики, отраслевые особенности». Мероприятие организовано Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно с Мурманским отделением ПАО «Сбербанк».

«Мы рассчитываем на то, что данное мероприятие внесет существенный вклад в развитие ГЧП в Мурманской области и все полученные знания присутствующие постараются по максимуму применить в работе» – отметила на открытии семинара министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.

Спикерами выступили Александр Долгов и Константин Макаревич – представители одной из ведущих международных юридических компаний «Hogan Lovells». Эксперты рассказали о мировой практике подготовки и реализации проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

«Компанию «Hogan Lovells» и «Сбербанк» связывают давние партнерские отношения и приезд «Hogan Lovells» в Мурманск – действительно уникальное и значимое событие для предпринимателей, заинтересованных в качественной подготовке и реализации проектов на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессии» – заявил Управляющий Мурманским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Филиппов.

В рамках практикумов порядка 100 профильных специалистов региональной и муниципальных администраций получили навыки инициирования и реализации проектов в социальной сфере, сфере ЖКХ и транспорта.