В Мурманске состоялся общегородской инструктаж комплексных сил полиции и Росгвардии

Готовность заступающих на службу нарядов проверил начальник полиции города Мурманска полковник полиции Тимур Шестопал и заместитель начальника Управления Росгвардии полковник Сергей Филиппов. До сотрудников была доведена оперативная обстановка в городе Мурманске, поставлены задачи по взаимодействию комплексных сил полиции и Рогвардии.

Сотрудники полиции и Росгвардии, имеющие успехи в оперативно-служебной деятельности были поощрены руководством ведомств и представителями администрации города Мурманска. Также за проявленную активную гражданскую позицию, помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий отмечены председатель добровольной народной дружины «Ветеран ГАИ-ГИБДД» Галимжан Ташанов и член этой же дружины Андрей Овчинников.

После инструктажа сотрудники силовых ведомств приступили к несению службы по обеспечению правопорядка на территории областного центр, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.