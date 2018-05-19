В Мурманске состоялся очередной этап экологической акции «Чистый берег». Ее цель – привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения акватории водных объектов и береговых зон. Акция проходит под эгидой МЧС России по всей стране, в том числе и на Кольском Севере.

В минувшую пятницу личный состав Главного управления МЧС России по Мурманской области и подчиненных подразделений, а также волонтеры и общественники приняли участие в очистке береговой зоны и мест неорганизованного отдыха населения у озера Глубокое.

Граждане, неравнодушные к проблеме загрязнения прибрежных территорий, смогут принять участие в следующей экологической акции. О месте и времени проведения будет сообщено дополнительно.