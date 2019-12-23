В Мурманске состоялся первый «Заполярный офицерский новогодний благотворительный бал»

В Мурманске на базе концертной площадки «Океан Холл» состоялся первый «Заполярный офицерский новогодний благотворительный бал». Его основными участниками стали молодые офицеры Северного флота со своими спутницами. Также были приглашены гражданские пары. В общей сложности на бал прибыло более 50 человек из Мурманска, Североморска, Полярного, Видяево и других гарнизонов Северного флота.

На мероприятия выступили юные балерины школы классического балета «Возрождение» (г. Гаджиево) и барабанщики Североморского кадетского корпуса, а также артисты ансамбля «Камертон» из города Снежногорска и Дворца культуры Ленинского округа города Мурманска.

Организатором мероприятия выступила мурманская региональная общественная организация «Молодёжный центр содействия развитию социальных инициатив «Ювента». Проект был поддержан региональным Министерством культуры.

За время подготовки к новогоднему балу его участники освоили около десяти бальных танцев: кадриль, польку, мазурку, полонез, вальс, падеграс, бранль и другие. Проведение уроков, аренда помещения для репетиций, анонсирование мероприятия и другие организационные мероприятия были проведены на безвозмездной основе. При этом участники бала сделали благотворительный взнос на лечение 4-хлетнего жителя города Полярный Андрея Куравина, который нуждается в дорогостоящей операции по восстановлению слуховых каналов и ушных раковин.

Два года подряд в рамках празднования Дня ВМФ России военнослужащие Северного флота принимали участие в танцевальной программе «Общегородской вальс» на Приморской площади города Североморска. «Заполярный офицерский благотворительный новогодний бал» является продолжением этого проекта. Главная цель подобных мероприятий – возрождение в обществе старинных культурных традиции.

Как сообщает пресс-служба СФ, следующий бал приурочен ко Дню рождения Северного флота. Он запланирован на 31 мая.