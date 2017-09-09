В Мурманске состоялся поэтический вечер Светланы Крючковой, посвящённый 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой

В Мурманске в рамках открытия Культурно-выставочного центра Русского музея вчера состоялся поэтический вечер народной артистки РСФСР Светланы Крючковой. В программу «Между любовью и любовью…» вошла любовная и гражданская лирика Марины Цветаевой разных лет.

От имени земляков-северян за прикосновение к гению великого русского поэта Светлану Крючкову поблагодарила губернатор Марина Ковтун.