В Мурманске состоялся слет юных краеведов «Северные террасы»

Сегодня, 3 октября, на базе средней образовательной школы № 56 состоялся IX традиционный слёт юных краеведов «Северные террасы» городского ученического движения «Союз юных мурманчан», посвящённый Дню города Мурманска.

В мероприятии приняли участие школьники из 17 образовательных учреждений города.

Слёт проходил в форме игры по станциям, расположение которых повторяет архитектурно-планировочную схему застройки города. Учащиеся смогли попробовать свои силы в работе образовательных площадок – террас: «Эконорд» (экология Мурманска), «Игры народов Севера», «Мурман-вокал» (песни Кольского края), «Наследники Ушакова» (историческое краеведение), «По следам Книповича» (фауна Мурманска), «Город мой широкоплечий» (современный Мурманск), «Тропою героев Заполярья». Участники слёта посещали каждую станцию соответственно указаниям маршрутного листа.

В торжественном открытии мероприятия приняла участие специалист по связям с общественностью Центра народов Севера Ольга Корвякова.