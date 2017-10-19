В Мурманске состоялся торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Сегодня в Мурманске у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялся торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В митинге принял участие заместитель губернатора Анатолий Векшин.



Обращаясь от имени губернатора Марины Ковтун к собравшимся на митинг ветеранам, молодежи, представителям правительства Мурманской области, областной Думы, администрации Мурманска, командования Северного флота, общественных организаций, заместитель главы региона отметил, что осенью 1944 года, после трех лет тяжелейшей обороны заполярных рубежей, советские солдаты, пограничники, моряки Северного флота могучим ударом отбросили врага за пределы Кольского Заполярья.



«Мы говорим слова искренней благодарности ветеранам, не жалевшим ни сил, ни самой жизни для защиты Родины, мы склоняем голову, вспоминая всех, кто навеки остался лежать среди заполярных скал и болот», – подчеркнул Анатолий Векшин.



Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню у подножия мемориала.