В Мурманске состоялся торжественный вечер в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января исполнилось 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этой памятной даты сегодня в Мурманске состоялся торжественный вечер, в котором приняли участие северяне – жители блокадного Ленинграда, глава региона Марина Ковтун, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, кадеты и школьники.

27 января – ленинградский день Победы, дата, которая олицетворяет стойкость и мужество ленинградцев, отметила председатель городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Галина Михайловна Бонина. Она рассказала, что члены общественной организации берегут страшные воспоминания о 900 блокадных днях для новых поколений, передают их детям и внукам, школьникам и студентам на встречах и уроках мужества.

Блокада города на Неве – одно из самых страшных преступлений фашизма, вообще одно из самых страшных преступлений в истории человечества, подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

«Точное число погибших ленинградцев неизвестно по сей день, только на Пискарёвском кладбище похоронено полмиллиона человек. А подробности жизни в осаждённом городе до сих пор повергают в дрожь. Единственным спасением Ленинграда все 900 дней и ночей блокады было то, что с ним была буквально вся страна. Даже мурманчане в разрушенном прифронтовом городе находили силы и средства, чтобы отправлять на помощь ленинградцам эшелоны с рыбой. Но слишком трудным было противостояние, и слишком тонка ниточка жизни, тянувшаяся по льду Ладожского озера», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона тепло поблагодарила блокадников за встречу и возможность пообщаться, вручила им памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», специально доставленные в Мурманск из Санкт-Петербурга.

Сергей Дубовой в своём выступлении отметил, что и сегодня в сердцах людей продолжает жить память о долгих днях ожидания прорыва блокады и надежды на победу, находит отклик в произведениях искусства, передаётся потомкам.

– Любовь ленинградцев к родному городу, их воля к жизни восхищают. Даже в осаде – голодные и замерзшие – они помогали армии, выпуская военную продукцию, буквально из пепла восстанавливали театры и музеи, берегли свой дом как могли. Мы не забудем героизм и самоотверженный труд всех, кто бился за Ленинград и защищал его до последнего. Низкий поклон им за благородство и отвагу, за жизнелюбие и оптимизм, за достойный пример! Те, кто пережил блокаду, как никто другой, знает цену человеческим страданиям и жизненным ценностям.

Спикер регионального парламента поздравил членов Мурманской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» с праздником, пожелал всем мира, крепкого здоровья, долголетия и вручил награды Мурманской областной Думы.