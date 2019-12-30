В Мурманске состоялся творческий вечер саамского барда Ивана Матрехина

28 декабря в Выставочном зале города Мурманска состоялся творческий вечер саамского барда Ивана Матрехина. В ходе мероприятия Иван Яковлевич читал стихи, исполнял песни под гитару на русском и саамском языках, рассказывал о своем творчестве, а также презентовал свой уникальный сборник стихов и песен «У каждого из нас своя дорога». Сборник посвящён Мурманску, северной природе, её скупому солнцу, властвующей над северной землёй полярной ночи, таким невероятным чувствам, которые свойственны только человеку – любви и нежности.

Ярким событием вечера стало чтение стихов на саамском языке воспитанниками образовательных учреждений, творческих объединений и авторских коллективов городов Мурманска и Колы.

В рамках мероприятия ведущий специалист по связям с общественностью Центра народов Севера Елена Гой вручила юным участникам благодарственные письма за изучение саамского языка и активное участие в мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию культуры коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов и уникальный подарок – книгу «Богатырь Ляйне. Тоавас Олма Ляйнэ» – литературное произведение на русском и саамском языках с аудиодиском саамских сказок и преданий, представленных в книге, записанных в исполнении саамских общественных деятелей.

Мероприятие организованно Ассоциацией творческих союзов Мурманской области и Фондом сохранения культуры Севера «Варзуга» в рамках «Новогодней книжной ярмарки».